Киев ведет консультации о включении США в переговоры по Донбассу

Украинская сторона ведет консультации с Вашингтоном об участии США в переговорном процессе по Донбассу. Об этом заявил экс-президент Украины Леонид Кравчук.

Украинская сторона ведет консультации с Вашингтоном об участии США в переговорном процессе по Донбассу. Об этом заявил экс-президент Украины Леонид Кравчук.

По его словам, в настоящее время наблюдается обострение ситуации в Донбассе, поэтому Киев выступает за привлечение США к переговорам.

"Ведутся соответствующие консультации. Это пока не публичные заявления. Или не публичные обращения. Есть министр иностранных дел, есть посол Украины, то есть в США ведутся консультации", — сказал Кравчук в эфире телеканала "Украина 24".

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Киев готовится к масштабной наступательной операции в Донбассе. По его словам, в настоящее время ВСУ активно перебрасывают живую силу и военную технику к линии соприкосновения в Донбассе, что свидетельствует о подготовке Киева к блицкригу в Донбассе.