Двое французских подростков собирались устроить теракты

Сотрудники Главного управления внутренней безопасности Франции поймали двух местных жителей, которые планировали совершить преступления на территории страны.

Сотрудники Главного управления внутренней безопасности Франции поймали двух местных жителей, которые планировали совершить преступления на территории страны.

По предварительным данным, один из виновников события попался в коммуне Мант-ла-Жоли, расположенного в департаменте Ивелин, а второй на момент задержания был в Марселе. Им предъявлены обвинения в "организации преступного сообщества с целью терроризма", сообщают местные СМИ.

Задержанные подростки 17 и 18 лет уже предстали перед судом. Также стало известно о том, что один из злоумышленников был членом чата в социальных сетях, где высказывались идеи радикального характера. Второй осужденный поддерживал контакт с членами бандгруппировок.