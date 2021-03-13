Жириновский раскрыл план Киева по дестабилизации ситуации в Донбассе

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что в ближайшем будущем Киев намерен предпринять шаги, которые приведут к резкому обострению ситуации в Донбассе.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что в ближайшем будущем Киев намерен предпринять шаги, которые приведут к резкому обострению ситуации в Донбассе.

По его словам, украинская армия планирует начать масштабную наступательную операцию в Донбассе, что провоцирует новый виток вооруженного противостояния в регионе. При этом данный план Киев планировал осуществить еще в 2016 году, однако он был отложен из-за проведения президентских выборов в США.

"План резкого обострения на территории Украины уже пять лет существует. Там все расписано детально. Предполагается, что Украина начнет наступление на Донбасс и Луганск. Ополчение начнет защищать", — сказал Жириновский в эфире радио "Комсомольская правда".

Он также добавил, что в результате обострения ситуации в Донбассе президент Украины Владимир Зеленский может потерять свою должность.

Ранее в ДНР заявили, что Киев готовится к масштабной наступательной операции на юго-востоке страны. В настоящее время ВСУ активно перебрасывают живую силу и военную технику к линии соприкосновения, что свидетельствует о подготовке Киева к блицкригу в Донбассе.