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18:39   13 Марта 2021
Происшествия

Под Кировом загорелось здание культурно-спортивного комплекса

Под Кировом загорелось здание культурно-спортивного комплекса

Пожар произошел в поселке Уни Кировской области. Огонь распространился на площади 600 кв м. По предварительным данным, пострадавших нет.

Пожарные прибыли на место и оперативно локализовали возгорание, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. К тушению были привлечены 22 человека и 9 единиц техники.

Погибших и пострадавших нет. Как сообщают в ведомстве, на момент пожара в здании людей не было. Причины и обстоятельства возгорания выясняются.

RIA56 ранее сообщал о пожаре на мясокомбинате в Новотроицке. На данный момент решается вопрос эксплуатации сгоревшего здания.

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#мчс #пожар #пожарные

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