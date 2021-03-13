18:39 13 Марта 2021Происшествия
Под Кировом загорелось здание культурно-спортивного комплекса
Пожар произошел в поселке Уни Кировской области. Огонь распространился на площади 600 кв м. По предварительным данным, пострадавших нет.
Пожар произошел в поселке Уни Кировской области. Огонь распространился на площади 600 кв м. По предварительным данным, пострадавших нет.
Пожарные прибыли на место и оперативно локализовали возгорание, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. К тушению были привлечены 22 человека и 9 единиц техники.
Погибших и пострадавших нет. Как сообщают в ведомстве, на момент пожара в здании людей не было. Причины и обстоятельства возгорания выясняются.
RIA56 ранее сообщал о пожаре на мясокомбинате в Новотроицке. На данный момент решается вопрос эксплуатации сгоревшего здания.