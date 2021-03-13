Под Кировом загорелось здание культурно-спортивного комплекса

Пожар произошел в поселке Уни Кировской области. Огонь распространился на площади 600 кв м. По предварительным данным, пострадавших нет.

Пожар произошел в поселке Уни Кировской области. Огонь распространился на площади 600 кв м. По предварительным данным, пострадавших нет.

Пожарные прибыли на место и оперативно локализовали возгорание, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. К тушению были привлечены 22 человека и 9 единиц техники.

Погибших и пострадавших нет. Как сообщают в ведомстве, на момент пожара в здании людей не было. Причины и обстоятельства возгорания выясняются.

RIA56 ранее сообщал о пожаре на мясокомбинате в Новотроицке. На данный момент решается вопрос эксплуатации сгоревшего здания.