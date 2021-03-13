РПЦ не исключает запрет Библии в Европе из-за гендерной идеологии

Гендерная идеология, свойственная Европе, может привести к запрету Библии, заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Гендерная идеология, свойственная Европе, может привести к запрету Библии, заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

В 90-е Россия пыталась ориентироваться на Старую Европу, но ее уже нет. Европейская идеология становится антирелигиозной, отметил митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала "Россия-24". С биологической точки зрения пол поменять нельзя, напомнил священнослужитель. После хирургического вмешательства мужчина, например, все равно не сможет родить ребенка.

"Мы слышим, что людей принуждают следовать гендерной идеологии, согласно которой человек может выбирать свой пол. Ну тогда под запрет можно легко отправить Библию, где на первых же страницах говорится, что "Бог сотворил человека по образу и подобию своему, мужчину и женщину сотворил их", — заявил митрополит Волоколамский Иларион.

Священнослужитель убежден, что гендерная идеология — это идеология обмана, на котором сейчас "построена целая индустрия по смене пола". То, что раньше выдавалось за культуру толерантности, в современных реалиях является системой дискриминации людей, резюмировал митрополит Волоколамский Иларион.