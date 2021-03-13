Московский ЦСКА потерпел поражение от "Арсенала" в матче 22-го тура РПЛ

Футболисты столичного ЦСКА в выездном матче 22-го тура чемпионата России по футболу уступили тульскому "Арсеналу".

Футболисты столичного ЦСКА в выездном матче 22-го тура чемпионата России по футболу уступили тульскому "Арсеналу".

Победой "Арсенала" закончился матч 22-го тура РПЛ в Туле, в котором подопечные Дмитрия Парфенова принимали ЦСКА. В составе хозяев забитыми мячами отметились Владислав Пантелеев и Александр Ломовицкий, единственный гол у гостей забил Наир Тикнизян.

Тяжелую травму получил защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес. Он был госпитализирован в больницу с сотрясением мозга. Благодаря победе "Арсенал" набрал 17 очков, в активе ЦСКА осталось 40 баллов.