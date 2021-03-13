Полицейские подстрелили дебошира с ножом в Тихвине

Сообщение о неадекватном поведении мужчины у дома №14 на улице Машиностроителей поступило в полицию от испугавшихся местных жителей.

Сообщение о неадекватном поведении мужчины у дома №14 на улице Машиностроителей поступило в полицию от испугавшихся местных жителей.

Прибывшие на место патрульные обнаружили нарушителя порядка с явными внешними признаками наркотического опьянения. Дебошир, заметив полицейских, перешел к активным действиям. Он достал нож и двинулся на правоохранителей, попутно угрожая им.

Устные попытки остановить мужчину не увенчались успехом. Тогда стражам правопорядка пришлось применить табельное оружие. Точным выстрелом в ногу нападавшего удалось остановить, сообщили в ГУМВД РФ по городу и Ленобласти

Пострадавшего доставили в больницу с огнестрельным ранением и отравлением неизвестным веществом. Как выяснилось позднее, ранее хулиган был неоднократно судим. С места происшествия специалисты изъяли нож и отвертку.