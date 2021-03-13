18:12 13 Марта 2021Политика
Европейский посол предложил новый план в отношении России
Новый план позволит перестроить работу Москвы и европейских государств, считает посол Евросоюза в России Маркус Эдерер.
Новый план позволит перестроить работу Москвы и европейских государств, считает посол Евросоюза в России Маркус Эдерер.
Во время обеда с главой дипломатии Жозепом Боррелем европейский дипломат заявил, что нынешняя позиция в отношении России устарела. Сейчас страны сфокусированы на украинском конфликте. Эдерер порекомендовал Евросоюзу поручить Боррелю разработать новый план, пишет РИА Новости.
Официальный представитель пресс-службы Еврокомиссии Набила Массрали отказалась комментировать прошедшую во время обеда встречу. По ее словам, главы МИД стран ЕС пришли к общему мнению в отношении будущего Европы и России.