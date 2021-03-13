Уральский полицейский выстрелил в пьяного дебошира, угрожавшего ножом жене и падчерице

Сотруднику правоохранительных органов пришлось применить табельный пистолет во время задержания жителя Асбеста, который напал на супругу и ее дочь с холодным оружием.

Сотруднику правоохранительных органов пришлось применить табельный пистолет во время задержания жителя Асбеста, который напал на супругу и ее дочь с холодным оружием.

Полицейские Асбеста получили два звонка с разницей в минуту. Местные жительницы испуганными голосами попросили стражей правопорядка приехать на помощь, сообщает пресс-служба ведомства.

Прибыв на место происшествия, оперативники увидели женщину. Та объяснила, что нетрезвый мужчина заперся с падчерицей в одной из комнат :15-летней школьнице вскоре удалось сбежать от отчима, который, держа в руках нож, бросился за ней в погоню.

Оперативник потребовал от агрессора бросить опасный предмет, но тот проигнорировал полученные указания. Тогда полицейский произвел один выстрел. Мужчину позднее доставили в больницу, но тот отказался от дальнейшей госпитализации.