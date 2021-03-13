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17:58   13 Марта 2021
Армия

Подразделения ПВО ДНР сбили беспилотник украинских силовиков

Подразделения ПВО ДНР сбили беспилотник украинских силовиков

Бойцы Народной милиции ДНР уничтожили беспилотный летательный аппарат ВСУ, который корректировал точность минометного огня.

Об этом заявил заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин на брифинге для представителей СМИ.

"Во время обстрела населенного пункта Луганское украинские военнослужащие осуществляли корректировку огня 120-миллиметровых минометов с помощью беспилотника "Мэвик-2", который был уничтожен слаженными действиями подразделений противовоздушной обороны ДНР", — сообщил Басурин.

Согласно действующей редакции Минских соглашений, в Донбассе разрешено использование БПЛА только представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

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#донбасс #всу #днр #бпла

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