Экс-премьер Украины назвал сумму, которую Порошенко украл у страны

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров нелестно отозвался о незаконной деятельности экс-президента страны Петра Порошенко.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров нелестно отозвался о незаконной деятельности экс-президента страны Петра Порошенко.

В ходе беседы на радио "Говорит Москва" Азаров назвал Порошенко "отъявленнейшим мародером" и дополнил, что тот держит дома наличные на сумму в 45 млн долларов. Купюры в таком объеме занимают пространство, которое понадобится для нескольких грузовиков.

"Почему он их хранит дома в таких объемах? Видимо, пришлось ему задекларировать (средства. — Прим. ред.), которые ему заносили за принятие каких-то решений. Он их взял и задекларировал. Это вершина айсберга", — рассказа экс-премьер.

Азаров подчеркнул, что Порошенко "наживался" на бюджетных средствах и грабил свою страну.