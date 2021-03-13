Дознавателя полиции в Томске задержали за сбыт наркотиков

Правоохранители сообщили, что в случае, если причастность дознавателя к сбыту наркотиков подтвердится, то последует не только законное наказание, но и увольнение.

Правоохранители сообщили, что в случае, если причастность дознавателя к сбыту наркотиков подтвердится, то последует не только законное наказание, но и увольнение.

Сотрудники правоохранительных органов в Томске задержали дознавателя одного из полицейских отделов за то, что злоумышленник занимался продажей наркотиков. Об этом рассказали в УМВД по региону.

Информация о том, что женщину пытались поймать с поличным, когда она прятала закладки в городе, накануне появилась в Telegram-канале "Милый Томск". Пока официальных подробностей по факту произошедшего не было обнародовано. Однако в местной полиции сообщили, что в ближайшее время будет проведена служебная проверка.