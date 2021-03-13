Росгвардейцы в Москве спасли замерзающую десятилетнюю девочку в тапочках

Мать девочки, которую привели с мороза домой нашедшие ее на улице сотрудники Росгвардии, рассказала, что ребенок сам ушел из дома в легкой одежде.

Мать девочки, которую привели с мороза домой нашедшие ее на улице сотрудники Росгвардии, рассказала, что ребенок сам ушел из дома в легкой одежде.

Правоохранители нашли замерзающую на морозе десятилетнюю девочку на улице Кухмистерова. Вместо зимней обуви ребенок был обут в домашние тапочки. Бойцы сообщили о случившемся в полицию, а сотрудники правоохранительных органов смогли найти родителей потерявшейся.

Школьницу доставили домой. С ее родственниками была проведена беседа. Мать ребенка рассказала, что дочь сама ушла из дома в одной футболке и тапочках. Сейчас правоохранители проверяют эту версию и выясняют все детали произошедшего.