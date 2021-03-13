Украинская чиновница написала портрет беременного Гитлера

Советник главы космического агентства Украины Александра Клитина написала шокирующую картину.

Советник главы космического агентства Украины Александра Клитина написала шокирующую картину, на которой изображен Адольф Гитлер в образе беременной женщины. Так бывшая заместительница министра инфраструктуры страны критикует патриархат: будь Гитлер женщиной, он бы не развязал Вторую мировую войну, считает чиновница.

«Еще один мой шедевр. Картина называется "Гитлер" — это критика патриархата. Настолько абсурдно выглядит этот кровожадный монстр в женском теле, что наводит на мысли — женщина не смогла бы довести мир до такого ужаса», — заявила Клитина в Instagram.

По мнению чиновницы, политика по сей день остается «мужским клубом», когда миру необходимо больше женского лидерства. К тому, что войны продолжаются, а идеи фашизма и нацизма «пускают новые ростки», приложили руку в основном мужчины, отметила госслужащая.

Концептуальное творчество Александры оценили не все. Так, пользователь Владимир Изотов отметил, что это «идея для хайпа», но высоко оценил талант художницы. Невежливые критические комментарии девушка удалила. Чиновница предупредила, что спорить о высказанной точке зрения и терпеть оскорбления не намерена.

«Всех идиотов сразу блокирую на мерзкие коментарии пишу жалобы. По статистике женщины совершают меньше преступлений и менее склонны к агресии. И то что у руля в мире пока в основном мужчины по моему сложно отридцать», — написала Клитина (авторская орфография и пунктуация сохранены).

Женская тема в творчестве Клитиной имеет особое значение. Так, на одной из картин изображена беременная женщина, делающая селфи на фоне черной дыры, затягивающей все сущее. Другая работа называется «Под силой патриархата»: на ней женщина-чиновница в красных туфлях сидит за рабочим столом, а над ней висит любопытное изображение овощей.

«В картине зашифровано много скрытых значений, в целом означает что пока феминистки не добились успеха, и власть в мире принадлежит в основном мужчинам, может поэтому и живем так», — отметила украинская госслужащая.

Тема положения женщины в обществе, в частности, в политике, Клитиной близка по понятным причинам. После ее назначения в украинских СМИ распространился слух о том, что девушка якобы добилась карьерных успехов посредством романтических отношений с начальством.

В качестве «подтверждения» приводится аудиозапись разговора депутатов Верховной рады от партии «Слуга народа», на которой мужчины непристойно обсуждают внешность Клитиной, а один из них добавляет, что она «очень хотела пост».

Тем не менее, нет никаких прямых доказательств приписываемых чиновнице методов достижения карьерных высот. 37-летняя Клитина в 2005 году получила диплом бакалавра международного бизнес-менеджмента в Университете Ларенштайн (Нидерланды), а в настоящее время проходит обучение по программе для топ-менеджеров Senior Executive МВА в Киеве.

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