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17:39   13 Марта 2021
Происшествия

Полиция Москвы сообщила о задержании 200 человек на форуме

Полиция Москвы сообщила о задержании 200 человек на форуме

МВД сделало заявление о массовых задержаниях в Москве. Представители общественной организации пытались провести мероприятие с нарушением эпидемиологических норм.

Сотни человек оказались в автозаках после попытки провести мероприятие с нежелательными организациями на Измайловском шоссе, сообщили в ГУ МВД по Москве.

В ведомстве рассказали, что форум проходил с нарушением эпидемиологических норм. Кроме того, организатором мероприятия стала нежелательная в России организация. Среди задержанных оказались оскандалившийся из-за наркотиков депутат ЗакСа Максим Резник, журналист Владимир Кара-Мурза, координаторы Юлия Галямина и Андрей Пивоваров. Всем инкриминируется взаимодействие с нежелательной организацией по ст. 20.33 КоАП.

По факту задержаний проводится проверка. По ее итогам будет вынесено процессуальное решение.

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#форум #мвд #резник

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