Бомбардировщики Северного флота поразили наземные цели в ходе маневров в Заполярье

Экипажи бомбардировщиков Су-24М отдельного смешанного авиаполка объединения ВВС и ПВО Северного флота выполнили бомбометание по наземным целям.

Экипажи бомбардировщиков Су-24М отдельного смешанного авиаполка объединения ВВС и ПВО Северного флота выполнили бомбометание по наземным целям.

В ходе выполнения учебно-тренировочных заданий фронтовые бомбардировщики Су-24М нанесли бомбовые удары по мишенному полю полигона Лумбовский, расположенном на Кольском полуострове. Все наземные цели были успешно уничтожены, что зафиксировало средство объективного контроля.

Кроме того, пилоты выполнили парные летные задания, отрабатывая слетанность экипажей. В учебно-тренировочных полетах участвовало восемь бомбардировщиков Су-24.

Полеты осуществлялись согласно плану боевой подготовки и были направлены на повышение летного мастерства пилотов Северного флота при выполнении учебно-боевых задач с применением боевого оружия.