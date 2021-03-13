ДТП на трассе под Ростовом унесло жизнь 17-летней девушки

Легковая машина опрокинулась в кювет в Ростовской области. Две юные пассажирки получили тяжелые травмы, одна из них скончалась на месте.

Легковая машина опрокинулась в кювет в Ростовской области. Две юные пассажирки получили тяжелые травмы, одна из них скончалась на месте.

Предварительно установлено, что молодой человек за рулем автомобиля Ford Focus не справился с управлением на трассе Покровское — Таганрог. В результате иномарка вылетела с дороги и упала на бок, сообщает пресс-служба УГИБДД по региону.

От удара 17-летняя девушка скончалась до приезда медиков. Еще одна пассажирка, 16-летняя подруга погибшей, получила травмы и была доставлена в областную больницу.

Дорожная полиция установила, что у 26-летнего водителя не было прав на управление транспортным средством. Сейчас ведется проверка, выясняются все обстоятельства аварии. Позже будет принято решение о возбуждении уголовного дела.