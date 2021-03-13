Дело полковника ФСБ Черкалина поступило в суд для рассмотрения

Бывший высокопоставленный сотрудник ФСБ, полковник Кирилл Черкалин вскоре предстанет перед судом. Материалы в отношении фигуранта уже предоставлены для начала разбирательства.

Бывший высокопоставленный сотрудник ФСБ, полковник Кирилл Черкалин вскоре предстанет перед судом. Материалы в отношении фигуранта уже предоставлены для начала разбирательства.

Следствие считает, что офицер причастен к коррупционному преступлению — получению взятки в 850 тысяч долларов. Деньги передавались в 2013-2015 годах руководителем коммерческой структуры. От сотрудника ФСБ требовалось покровительство при решении вопросов.

Отметим, что Черкалин проходит фигурантом по еще одному делу. В правоохранительных органах считают, что совершать преступление ему помогали двое подчиненных. В частности, за долю в бизнесе они пообещали крупному бизнесмену помочь избежать уголовного преследования, чтобы тот мог реализовать инвестиционные проекты.