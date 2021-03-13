Не имеет значения: Вострецов заявил о незначительности депутатского статуса Резника

Врагов государства, которые собираются и пытаются раскачать обстановку, надо отправлять в трудовые лагеря. Такое мнение выразил депутат Государственной думы Сергей Вострецов.

Врагов государства, которые собираются и пытаются раскачать обстановку, надо отправлять в трудовые лагеря. Такое мнение выразил депутат Государственной думы Сергей Вострецов.

Парламентарий прокомментировал задержание депутата ЗакСа Максима Резника, который участвовал в форуме "Муниципальная Россия". Всех задержанных участников форума обвиняют в сотрудничестве с нежелательной организацией (ст. 20.33 КоАП).

По словам Вострецова, депутатский статус Резника не имеет значения, если речь идет о нарушении законов РФ.

"Мне кажется, что подобное сборище не просто разгонять нужно, а создавать трудовые лагеря и на работу их отправлять", — сказал депутат в беседе с Федеральным агентством новостей.

Властям России пора перейти к жестким мерам и всех врагов государства, которые занимаются поклепом, жестко приструнить, заключил Вострецов.