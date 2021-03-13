Испанская полиция обнаружила самодельную подлодку для перевозки наркотиков

Сотрудники испанской полиции проводят спецмероприятия по борьбе с наркоторговцами. Недавно стражи порядка обнаружили самодельную подлодку для перевозки запрещенных веществ.

Сотрудники испанской полиции проводят спецмероприятия по борьбе с наркоторговцами. Недавно стражи порядка обнаружили самодельную подлодку для перевозки запрещенных веществ.

Субмарина хранилась в ангаре в прибрежном городе Малага, ее длина составляет девять метров. Основными материалами для изготовления судна были стекловолокно и фанера.

Несмотря на незамысловатую конструкцию и простые материалы, субмарина могла перевозить до двух тонн запрещенных веществ. Проверка показала, что испытать подлодку в деле еще не успели.

По данным СМИ, установить место хранения судна удалось благодаря силовикам из пяти государств ЕС. В ходе рейдов в Испании также задержаны 52 человека, причастные к наркобизнесу.