16:47 13 Марта 2021Происшествия
Испанская полиция обнаружила самодельную подлодку для перевозки наркотиков
Сотрудники испанской полиции проводят спецмероприятия по борьбе с наркоторговцами. Недавно стражи порядка обнаружили самодельную подлодку для перевозки запрещенных веществ.
Сотрудники испанской полиции проводят спецмероприятия по борьбе с наркоторговцами. Недавно стражи порядка обнаружили самодельную подлодку для перевозки запрещенных веществ.
Субмарина хранилась в ангаре в прибрежном городе Малага, ее длина составляет девять метров. Основными материалами для изготовления судна были стекловолокно и фанера.
Несмотря на незамысловатую конструкцию и простые материалы, субмарина могла перевозить до двух тонн запрещенных веществ. Проверка показала, что испытать подлодку в деле еще не успели.
По данным СМИ, установить место хранения судна удалось благодаря силовикам из пяти государств ЕС. В ходе рейдов в Испании также задержаны 52 человека, причастные к наркобизнесу.