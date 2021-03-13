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17:01   13 Марта 2021
Ближнее зарубежье

Выступление Зеленского на съезде едва не сорвалось из-за потасовки депутата с охраной

Выступление Зеленского на съезде едва не сорвалось из-за потасовки депутата с охраной

Депутат Верховной рады Юрий Камельчук устроил перепалку с охранником на съезде партии "Слуга народа". Как сообщает издание "Страна.ua", инцидент произошел во время выступления президента Владимира Зеленского. 

Охрана не пускала Камельчука в зал, утверждая, что тот не прошел регистрацию. Депутат попытался попасть в зал силой. 

Сам Юрий Камельчук заявил после, что на него напали. 

 

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#украина #политика #верховная рада #зеленский

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