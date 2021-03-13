Выступление Зеленского на съезде едва не сорвалось из-за потасовки депутата с охраной

Парламентария отказались пускать в зал.

Депутат Верховной рады Юрий Камельчук устроил перепалку с охранником на съезде партии "Слуга народа". Как сообщает издание "Страна.ua", инцидент произошел во время выступления президента Владимира Зеленского.

Охрана не пускала Камельчука в зал, утверждая, что тот не прошел регистрацию. Депутат попытался попасть в зал силой.

Сам Юрий Камельчук заявил после, что на него напали.