17:01 13 Марта 2021Ближнее зарубежье
Выступление Зеленского на съезде едва не сорвалось из-за потасовки депутата с охраной
Парламентария отказались пускать в зал.
Депутат Верховной рады Юрий Камельчук устроил перепалку с охранником на съезде партии "Слуга народа". Как сообщает издание "Страна.ua", инцидент произошел во время выступления президента Владимира Зеленского.
Охрана не пускала Камельчука в зал, утверждая, что тот не прошел регистрацию. Депутат попытался попасть в зал силой.
Сам Юрий Камельчук заявил после, что на него напали.