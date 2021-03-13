Юрист: любой европейский суд встанет на сторону Китая в споре по "Мотор Сич"

Украина проиграет суд с китайской стороной в споре по заводу "Мотор Сич", убежден юрист-международник Антон Аранибар.

Украина проиграет суд с китайской стороной в споре по заводу "Мотор Сич", убежден юрист-международник Антон Аранибар.

Накануне МИД КНР потребовал от Киева учесть интересы китайских инвесторов после того, как СНБО приняло решение вернуть "Мотор Сич" в госсобственность. Как подчеркнул официальный представитель дипломатического ведомства Китая, Пекин настаивает на решении вопроса в правильном ключе.

"Думаю, что в данной ситуации история с "Мотор Сич" закончится ровно ничем. Акции предприятия останутся в собственности китайских инвесторов. Продажа таких крупных градообразующих предприятий производится только после их приватизации", — приводит слова юриста Nation News.

По его словам, китайские компании, которые приобрели акции завода, являются добросовестными покупателями. Если же Киев решил национализировать предприятие, то это возможно сделать только двумя способами — по договоренности или через суд. Второй вариант, по мнению эксперта, здесь маловероятен, так как закон на стороне китайцев.

"Если все оплачено, контракты подписаны, акции куплены, то шансов выиграть суд у Киева нет. В случае, если суд без оснований встанет на сторону Украины, то к ним больше ни один инвестор не придет", — указал Аранибар.

Он считает, что украинская сторона попробует договорится с Китаем, однако Киеву это дорого обойдется. Украине придется компенсировать инвесторам не только стоимость акций, но и упущенную выгоду. Таким образом, речь может идти об очень крупных суммах, а у страны лишних денег сейчас нет, заключил специалист.