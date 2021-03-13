Мотоциклист погиб в аварии с грузовиком в Благовещенске

Один человек был доставлен в больницу и еще один погиб в ДТП с мотоциклом и грузовиком в Благовещенске.

Один человек был доставлен в больницу и еще один погиб в ДТП с мотоциклом и грузовиком в Благовещенске.

Происшествие случилось на Загородной-Тенистой. Мотоциклист столкнулся с грузовиком. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

По имеющимся у полиции данным, пилот от полученных травм скончался на месте. Его пассажира доставили в медицинское учреждение. Врачи сообщили, что пациент находится в тяжелом состоянии.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Они устанавливают все детали случившегося.