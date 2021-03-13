Депутат Мосгордумы от КПРФ Енгалычева может стать фигурантом уголовного дела

Задержанному депутату Мосгордумы Екатерине Енгалычевой вменили повторное нарушение законодательства о митингах. Суд над политиком состоится 18 марта.

Задержанному депутату Мосгордумы Екатерине Енгалычевой вменили повторное нарушение законодательства о митингах. Суд над политиком состоится 18 марта.

Депутат Мосгордумы от КПРФ Екатерина Енгалычева была задержана за участие в незаконном митинге 23 января. Ей инкриминируют нарушение ч. 8 ст. 20.2 КоАП о повторном нарушении порядка организации проведения митинга. Судебное заседание по делу назначено на 18 марта. Если суд признает ее виновной, то аналогичное нарушение со стороны депутата может обернуться уголовной статьей, пишет "ПолитЭксперт".

Стражи порядка задержали политика сегодня утром. Об этом она сообщила сама в Telegram-канале. Полицейские попросили задержанную объяснить свое нахождение на улице в центре столицы 23 января 2021 года во время несогласованной с властями акции в поддержку блогера Алексея Навального. На Енгалычеву составили протокол об административном правонарушении. Ей грозит штраф от 150 до 300 тыс. рублей или арест на срок до 30 суток. Сама задержанная заявила, что якобы принимала участие в митинге в роли журналиста.

Появление депутата на акции протеста в поддержку Навального вполне обосновано, пишет издание. Она была в списках "Умного голосования" осенью 2019 года, когда в Москве проходили выборы в региональный парламент. Если суд решит, что Енгалычева повторно нарушила ст. 20.2, то третий подобный инцидент может обернуться для нее уголовным сроком.