Омский рецидивист продержался на воле три дня и снова совершил преступление

Житель Омска вышел из колонии, где отсидел девять лет за убийство. Спустя три дня он пошел в гости к соседке и изнасиловал ее.

Житель Омска вышел из колонии, где отсидел девять лет за убийство. Спустя три дня он пошел в гости к соседке и изнасиловал ее.

Полиция задержала 28-летнего жителя Седельниковского района, подозреваемого в надругательстве над знакомой. Против него завели очередное уголовное дело.

В прокуратуре отметили, что фигуранта решили отправить в СИЗО, поскольку он проживает недалеко от потерпевшей и свидетелей и может оказать на них давление. Злоумышленник пробудет под стражей минимум два месяца. Если его вина будет доказана, то ближайшие несколько лет он вновь проведет в колонии.