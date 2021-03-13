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16:18   13 Марта 2021
Происшествия

Задержанные не хотят отвечать на вопросы полицейских о форуме "Муниципальная Россия"

Задержанные не хотят отвечать на вопросы полицейских о форуме "Муниципальная Россия"

Оперативники задержали около 200 человек на незаконном мероприятии "Муниципальная Россия". Фигуранты пока отказываются сотрудничать с полицией.

Полиция не может добиться показаний от задержанных на форуме "независимых депутатов" "Муниципальная Россия", сообщает ФАН.

По данным сотрудников правоохранительных органов, фигуранты отказываются раскрывать цели присутствия на данном мероприятии, а также не отвечают на вопросы о подробностях проведения форума.

Напомним, что против каждого из 200 задержанных возбуждено дело по административной статье 20.33 КоАП о сотрудничестве с нежелательной организацией. В число подозреваемых входят действующие журналисты и парламентарии, среди которых — муниципальный депутат Илья Яшин, журналист Владимир Кара-Мурза и депутат петербургского Заксобрания Максим Резник.

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#форум #полиция #резник

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