Елизавета II собирается обсудить по телефону с Гарри и Меган их скандальное интервью

Королева Великобритании Елизавета II вышла на связь с подданными после скандального интервью ее внука принца Гарри и его супруги Меган Маркл.

Королева Великобритании Елизавета II вышла на связь с подданными после скандального интервью ее внука принца Гарри и его супруги Меган Маркл.

Королева Великобритании 12 марта связалась с жителями страны из кабинета в Виндзорском дворце. Она присоединилась к мероприятию, посвященному Британской неделе науки.

Елизавета II отреагировала на фотографию с марсохода Perseverance. Это вызвало у нее воспоминания о знакомстве с человеком, который первым увидел космос. Она с улыбкой рассказала о встрече с Юрием Гагариным.

При этом монарх не выглядела обеспокоенной и не затрагивала тему скандального интервью, которое недавно дали ее внук принц Гарри и его жена Меган Маркл. Более того, королева запретила говорить о произошедшем всем членам Букингемского дворца. Она даже издала особый указ, запрещающий общение с журналистами.

Елизавета II хочет лично обсудить с Гарри и Меган сложившуюся ситуацию, сообщает Daily Mail. Монарх намерена связаться с герцогом и герцогиней Сассекскими по телефону.

Недавно титулованные супруги дали скандальное интервью американской телеведущей Опре Уинфри. Меган Маркл обвинила членов королевского двора в расизме. Она утверждала, что некий представитель монаршей семьи интересовался, каким будет цвет кожи их ребенка.