Индия намерена закупить у США 30 беспилотников Predator MQ-9B

Власти Индии готовы к покупке 30 многоцелевых беспилотных летательных аппаратов MQ-9B Predator американского производства, сообщает индийское издание Business Standard.

Власти Индии готовы к покупке 30 многоцелевых беспилотных летательных аппаратов MQ-9B Predator американского производства, сообщает индийское издание Business Standard.

На фоне продолжающегося противостояния с Китаем и Пакистаном Индия намерена задействовать беспилотники для выполнения боевых задач как в акватории Индийского океана, так и на линии фактического контроля в Ладакхе, где сохраняется напряженность с Китаем.

Приобретение боевых беспилотников существенно увеличит военные способности индийской армии, имеющей на вооружении только БПЛА-разведчики израильского производства Heron TP.

Контракт о покупке беспилотников планируется подписать в апреле, сообщает индийское издание Business Standard со ссылкой на источники в военных кругах. 30 беспилотников Predator MQ-9B оценены в 3 млрд долларов. Пока ни Индия, ни США официально не подтверждают эту информацию.