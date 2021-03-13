Два человека чудом выжили при крушении самолета у аэропорта Алма-Аты

Военный авиалайнер Ан-26 разбился в Казахстане. Инцидент не обошелся без жертв.

Военный авиалайнер Ан-26 разбился в Казахстане. Инцидент не обошелся без жертв.

Катастрофа произошла рядом с аэропортом Алма-Аты. На борту находились шесть человек, двое из них чудом остались живы, пишут СМИ.

Согласно предварительной информации, остальные члены экипажа скончались до приезда врачей скорой помощи. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники спецслужб и полиции. Они разбираются в обстоятельствах аварии, а также устанавливают ее причины. Предположительно, потерпевший крушение самолет принадлежит погранслужбе.