Запад "поджал" Белоруссию через Евровидение

Белорусский президент Александр Лукашенко подверг критике требование Европейского вещательного союза о замене песни на Евровидение для команды от Минска.

Белорусский президент Александр Лукашенко подверг критике требование Европейского вещательного союза о замене песни на Евровидение для команды от Минска.

Как стало известно ранее, организаторы международного конкурса решили не допускать песню белорусской группы, поскольку она якобы подрывает принципы аполитичности состязания.

"Нас начинают уже по всем фронтам поджимать. Даже на Евровидении", — сказал Лукашенко.

Президент добавил, что белорусские исполнители, в случае необходимости, готовы сделать новую композицию. Однако позиция организаторов конкурса и заявление о замене песни только добавили белорусским музыкантам популярности, считает лидер республики.