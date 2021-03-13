Армия Китая возьмет на вооружение мощную противотанковую ракету

Армия Китая готова к развертыванию нового типа противотанковой ракеты, которая будет размещаться на технических средствах высокой проходимости, сообщила газета Global Times.

Армия Китая готова к развертыванию нового типа противотанковой ракеты, которая будет размещаться на технических средствах высокой проходимости, сообщила газета Global Times.

Новый противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) отличается повышенной мощностью и способен причинять повреждения вражеской бронетехнике атакой сверху, поражая ее наименее бронированные части.

Современный ПТРК будет базироваться на внедорожных штурмовых транспортных средствах, что позволит ему быть высокомобильным и передвигаться по пересеченной местности, заявили китайские аналитики.

Массовое создание новой противотанковой ракеты для принятия на вооружение в подразделения Народно-освободительной армии Китая начнется в ближайшее время. Инновационная разработка качественно усилит ударные возможности сухопутных войск китайской армии, сказано в статье Global Times.