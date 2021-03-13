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15:38   13 Марта 2021
Общество

Общественник указал на необходимость инициировать процедуру лишения Резника мандата

Общественник указал на необходимость инициировать процедуру лишения Резника мандата

Российский политолог, общественный деятель Иван Аркатов прокомментировал задержание депутата Законодательного собрания Петербурга Максима Резника в московском Измайлово.

Столичные правоохранители 13 марта задержали всех участников форума "Муниципальная Россия". Их обвиняют в сотрудничестве с нежелательной организацией (ст. 20.33 КоАП). Среди задержанных оказался и Максим Резник. Участие депутата в таком форуме — это попытка выйти из наркоскандала, считает Иван Аркатов.

"Такое ощущение, что в связи с тем, что Резник в который раз попал в наркоскандал, он решил прикинуться "жертвой режима". Поэтому присоединился к этому мероприятию, которое по факту является сборищем самых ярких и рьяных оппозиционеров. Я думаю, его целью было попытаться выкрутиться из своих проблем с наркотиками", — заявил собеседник Федерального агентства новостей.

Вероятно, Резник надеялся завязать полезные знакомства и найти сторонников. Задержание вряд ли входило в планы депутата, считает Иван Аркатов. Максиму Резнику не место в Законодательном собрании Петербурга, уверен российский политолог.

"Тут вопрос к председателю заксобрания регионального, почему не проводится работа с депутатом? Почему он до сих пор депутатом является?" — отметил Аркатов.

Необходимо поставить вопрос о лишении члена петербургского заксобрания Максима Резника депутатской неприкосновенности. После чего возможно инициирование процедуры лишения его мандата, резюмировал Иван Аркатов.

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