Общественник указал на необходимость инициировать процедуру лишения Резника мандата

Российский политолог, общественный деятель Иван Аркатов прокомментировал задержание депутата Законодательного собрания Петербурга Максима Резника в московском Измайлово.

Российский политолог, общественный деятель Иван Аркатов прокомментировал задержание депутата Законодательного собрания Петербурга Максима Резника в московском Измайлово.

Столичные правоохранители 13 марта задержали всех участников форума "Муниципальная Россия". Их обвиняют в сотрудничестве с нежелательной организацией (ст. 20.33 КоАП). Среди задержанных оказался и Максим Резник. Участие депутата в таком форуме — это попытка выйти из наркоскандала, считает Иван Аркатов.

"Такое ощущение, что в связи с тем, что Резник в который раз попал в наркоскандал, он решил прикинуться "жертвой режима". Поэтому присоединился к этому мероприятию, которое по факту является сборищем самых ярких и рьяных оппозиционеров. Я думаю, его целью было попытаться выкрутиться из своих проблем с наркотиками", — заявил собеседник Федерального агентства новостей.

Вероятно, Резник надеялся завязать полезные знакомства и найти сторонников. Задержание вряд ли входило в планы депутата, считает Иван Аркатов. Максиму Резнику не место в Законодательном собрании Петербурга, уверен российский политолог.

"Тут вопрос к председателю заксобрания регионального, почему не проводится работа с депутатом? Почему он до сих пор депутатом является?" — отметил Аркатов.

Необходимо поставить вопрос о лишении члена петербургского заксобрания Максима Резника депутатской неприкосновенности. После чего возможно инициирование процедуры лишения его мандата, резюмировал Иван Аркатов.