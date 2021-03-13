Вертолеты Ми-24 и Ми-8 обеспечили поддержку мотострелкам в ходе учений в Таджикистане

Экипажи 201-й военной базы в Таджикистане выполнили около 100 учебно-тренировочных задач с начала 2021 года.

Экипажи 201-й военной базы в Таджикистане выполнили около 100 учебно-тренировочных задач с начала 2021 года.

Летные подразделения авиационной группы 201-й российской военной базы в Таджикистане провели отработку элементов простого и сложного пилотирования на различных высотах. Экипажи боевых вертолетов Ми-8 и Ми-24 совершили парное маневрирование при заходе на цель и выполнили элементы пилотирования как в дневное, так и в ночное время суток.

Во время масштабных маневров экипажи вертолетов Ми-24 и Ми-8 выполняют разнообразные боевые задачи. Это бомбардировки, стрельба управляемыми и неуправляемыми ракетами по заданным квадратам местности, пилотирование на предельно малых высотах в обход систем ПВО противника, передислокация войск и техники в труднодоступные горные районы.

С начала 2021 года российские летчики 201-й военной базы в Таджикистане совершили около 100 учебно-боевых тренировок и израсходовали более 2500 боеприпасов различных типов.