В Крыму пройдут учения с участием двух тысяч десантников

Масштабные учения воздушно-десантных войск состоятся в Крыму во второй половине марта 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Масштабные учения воздушно-десантных войск состоятся в Крыму во второй половине марта 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, в маневрах примут участие более двух тысяч военнослужащих и порядка 500 единиц техники. В учениях будут задействованы подразделения Новороссийского десантно-штурмового горного соединения.

"Парашютно-десантные подразделения совершат перелет на семи самолетах Ил-76МД в район площадки приземления на полигоне "Опук", где более 350 военнослужащих и три единицы боевых машин десанта БМД-2К-АУ выполнят десантирование", — говорится в сообщении.

Учение будут проходить с 18 по 19 марта. В ходе маневров военные отработают задачи по обороне морского побережья от высадки морского десанта условного противника.