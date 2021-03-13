В ЛНР сообщили о переброске бойцами ВСУ крупнокалиберных гаубиц в Рубежное

Командование ВСУ продолжает планомерное сосредоточение тяжелого вооружения в Донбассе.

Командование ВСУ продолжает планомерное сосредоточение тяжелого вооружения в Донбассе.

О доставке сразу 15 крупнокалиберных гаубиц "Гвоздика" на железнодорожный узел Рубежное сообщила пресс-служба Народной милиции ЛНР.

"На железнодорожной станции в населенном пункте Рубежное отмечено прибытие 15 122-мм самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика" из состава самоходного артиллерийского дивизиона 1-й отдельной танковой бригады ВСУ", — говорится в релизе управления Народной милиции ЛНР.

Согласно действующей редакции Минских соглашений, все системы вооружения калибра более 100 миллиметров должны быть выведены из Донбасса еще в 2015 году.

В УНМ ЛНР подчеркнули, что нахождение 15 гаубиц ВСУ в Рубежном зафиксировано представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.