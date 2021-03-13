Мясников объяснил необходимость холестерина для человека

Холестерин необходим для поддержания здоровья организма. Подробно об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Холестерин необходим для поддержания здоровья организма. Подробно об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Все стероидные гормоны, в том числе половые, вырабатываются благодаря холестерину, который также является частью клеточных мембран. Без этого вещества человека ждет мгновенная смерть. Даже если допустить выживаемость организма, что размножение в любом случае исключено, объяснил специалист.

Люди пытаются бороться с холестерином, несмотря на то, что его вырабатывает печень. Переизбыток данного соединения вреден для человека так же, как большое количество любого другого вещества, напомнил Мясников в эфире телеканала "Россия-1".