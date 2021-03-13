Симпатия ФРГ к "Северному потоку — 2" поставила США в неудобное положение

Вашингтон вынужден сдерживаться во введении санкций против "Северного потока — 2", чтобы не ухудшать отношения с ФРГ. Об этом заявил эксперт по энергетике Станислав Митрахович.

Вашингтон вынужден сдерживаться во введении санкций против "Северного потока — 2", чтобы не ухудшать отношения с ФРГ. Об этом заявил эксперт по энергетике Станислав Митрахович.

Вашингтон рассматривает возможность ввести дополнительные санкции в отношении газопровода "Северный поток – 2". Однако Белый дом будет действовать осторожно, потому что не хочет обострять отношения с Германией, где симпатизируют проекту.

Митрахович объяснил, что США попали в неудобное положение. С одной стороны, американцы настроены остановить реализацию проекта, чтобы поставлять в Европу свой газ. С другой стороны, "Северный поток — 2" поддерживают в ФРГ, а попытки США надавить на власти Германии не принесли результата, пишет "Экономика Сегодня".

Американская администрация будет запугивать всех, кто причастен к проекту, но при этом ограничивать собственные действия, повышая шансы на окончание строительства газопровода, резюмировал эксперт.