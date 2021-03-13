Найдены еще 50 отвечающих за цвет глаз генов

Ученые долгое время считали, что за цвет глаз человека отвечают всего два гена. Последние исследования свидетельствуют, что это на самом деле не так.

Ученые долгое время считали, что за цвет глаз человека отвечают всего два гена. Последние исследования свидетельствуют, что это на самом деле не так.

Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик получили Нобелевскую премию за исследование, посвященное вопросу влияния двух генов на цвет глаз человека. Однако эксперимент специалистов Королевского колледжа Лондона поставил под сомнение все предыдущие работы в этом направлении.

Они выяснили, что в формировании цвета глаз задействованы еще 50 генов. В эксперименте специалистов Королевского колледжа Лондона приняли участие несколько десятков добровольцев. В ходе исследования ученые также выяснили, что разные оттенки глаз азиатов генетически похожи на все цвета глаз европейцев. Работа зарубежных специалистов проливает свет на возникновение многих заболеваний. Например, это пигментная глаукома или глазной альбинизм.