14:53 13 Марта 2021Политика
Армянская оппозиция собралась у президентской резиденции в Ереване
Оппозиционеры собрались у президентской резиденции в Ереване, где должна состояться встреча президента Армении Армена Саркисяна и премьера Никола Пашиняна.
Оппозиционеры собрались у президентской резиденции в Ереване, где должна состояться встреча президента Армении Армена Саркисяна и премьера Никола Пашиняна.
Противники премьера Пашиняна находятся у президентской резиденции. Митингующие требуют отставки главы армянского правительства. Уточняется, что правоохранители оттеснили оппозиционеров от здания.
Ранее в СМИ сообщали, что президент Армении пригласил Пашиняна, чтобы обсудить внутриполитическую ситуацию в стране.