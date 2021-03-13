Армянская оппозиция собралась у президентской резиденции в Ереване

Оппозиционеры собрались у президентской резиденции в Ереване, где должна состояться встреча президента Армении Армена Саркисяна и премьера Никола Пашиняна.

Оппозиционеры собрались у президентской резиденции в Ереване, где должна состояться встреча президента Армении Армена Саркисяна и премьера Никола Пашиняна.

Противники премьера Пашиняна находятся у президентской резиденции. Митингующие требуют отставки главы армянского правительства. Уточняется, что правоохранители оттеснили оппозиционеров от здания.

Ранее в СМИ сообщали, что президент Армении пригласил Пашиняна, чтобы обсудить внутриполитическую ситуацию в стране.