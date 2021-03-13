Кедми описал сценарий "большой войны" будущего

Будущие конфликты будут происходить в космосе и киберпространстве, поэтому станут очень короткими. Об этом заявил израильский политолог Яков Кедми.

Будущие конфликты будут происходить в космосе и киберпространстве, поэтому станут очень короткими. Об этом заявил израильский политолог Яков Кедми.

По его словам, боевые действия в космическом пространстве будут длиться всего несколько часов. При этом одна из сторон будет выходить из такого конфликта абсолютным победителем, передает "НьюИнформ".

"Если в космосе у одной из сторон будет абсолютная победа, это значит, что у противника нет возможности управлять своими войсками. Неуправляемые войска — это груда металла. Сколько ракет надо чтобы уничтожить танковый батальон? Артиллерийский снаряд мощностью около полутора килотонн и все", — сказал Кедми в эфире Iton-TV.

Он также добавил, что нынешнее развитие боевых беспилотников является правильной тенденцией, однако сами БПЛА не будут решать исход столкновений в войнах будущего.

Ранее эксперты американского журнала The National Interest рассказали о попытках Пентагона создать лазерные пушки. По их словам, американские военные рассчитывают получить корабельные лазерные системы, мощность которых позволит лучу беспрепятственно проходить через атмосферу Земли. Кроме того, ведется работа по созданию космических беспилотников, способных уничтожать межконтинентальные баллистические ракеты и другие цели.