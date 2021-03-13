Миллионы евро слугам народа. Сколько получают депутаты в Германии

Депутатам Бундестага платит бизнес и анонимные клиенты. Лоббизм парламентарии отрицают.

Почти каждый третий депутат немецкого парламента, помимо государственной зарплаты, получает деньги от сторонней деятельности, сказано в исследовании организации Abgeordnetenwatch.de. «Побочные» доходы парламентариев и бывших министров составляют сотни тысяч евро: как правило, им платят частные компании.

215 из 709 парламентариев бундестага (30,3% от всего нынешнего состава) заявили, что имеют другие источники заработка помимо государственной службы. Таким образом, с последних выборов в сентябре 2017 года парламентарии заработали, по крайней мере, 25,1 миллиона евро в дополнение к государственной зарплате в 10 083 евро.

Особенно велика доля «парламентариев-работяг» во фракции либеральной Свободной демократической партии (СДП). Там 53% народных избранников имеют посторонний заработок. В правящем Христианско-демократическом союзе (ХДС) таких 36%, еще 50% — в баварском Христианско-социальном союзе (ХСС), входящем в одну коалицию с ХДС. Чуть более сконцентрированы на парламентской работе в левой экологической партии «Зеленые»: вторую работу в дополнение к депутатскому мандату там имеют всего 13% депутатов.

Примечательно, что немецкому закону это не противоречит. Депутаты могут получать деньги за работу «на стороне», пока парламентская служба остается их «основной деятельностью». Но в приоритетах политиков есть сомнения.

Между бизнесом и политикой

Экс-министр транспорта ФРГ Петер Рамзауэр, ныне депутат от ХСС, раскрыл сумму своих гонораров за консультационную работу: это более полумиллиона евро. Кроме того, Рамзауэр задействован в нескольких корпоративных органах и является президентом арабо-немецкой торговой палаты Ghorfa с ежемесячной зарплатой от 3500 до 7000 евро.

Таким образом, за четыре года политик получил доход в сумме не менее 896 500 евро, сказано в исследовании. В пересчете на российскую валюту это чуть меньше 79 миллионов рублей. Конфликт интересов (иначе говоря — лоббизм) экс-министр категорически отвергает: мандат парламентария, по его словам, «явно находится в приоритете» его профессиональной деятельности.

Аналогичные опасения возникают и в отношении других «работающих депутатов». В качестве примера — парламентарий от ХДС Карин Мааг: она является пресс-секретарем Союзной фракции в области здравоохранения и членом комитета бундестага по здравоохранению. Помимо парламентской работы, Мааг сидит в консультативном совете медицинской страховой компании Barmenia и консультирует фирму DaVita Medical Group Germany — американского поставщика услуг диализа для пациентов с хронической и острой почечной недостаточностью.

«Это не вызывает конфликта интересов в моих обязанностях в качестве пресс-секретаря фракции ХДС/ХСС бундестага и члена Комитета по здравоохранению», — ответила Мааг на запрос Abgeordnetenwatch.de.

При этом в парламентском комитете по здравоохранению решаются вопросы, напрямую касающиеся тех отраслей, в которых Мааг работает за дополнительную плату в свободное от депутатских обязанностей время, отмечает организация.

Вполне вероятно, что трудоустройство депутатов в бизнес-структурах позволяет частным компаниям получать доступ к политическим решениям парламента, отмечает Abgeordnetenwatch.de.

Недешевые консультации

Бывший председатель фракции ХДС/ХСС и действующий депутат бундестага Фолькер Каудер является членом наблюдательного совета горнодобывающей компании Saxony Minerals & Exploration AG и также работает там консультантом, зарабатывая до 7000 евро в месяц.

Экс-министр здравоохранения Улла Шмидт, ныне депутат от Социал-демократической партии Германии (СДПГ), тоже поддерживает «диалог» крупного бизнеса с бундестагом. Шмидт заседает в совете директоров швейцарской фармацевтической компании Siegfried Holding AG — с 2017 года она получила там не менее 165 000 евро.

На самом деле суммы сторонних зарплат парламентариев могут быть гораздо выше, отмечает организация. Казалось бы, побочные доходы народных избранников прозрачны и даже указаны в их профилях на сайте бундестага — но не в виде точных сумм, а в приблизительном уровне доходов. Так 1000 евро — это нижний уровень, 250 000 евро — верхний.

Лидером рейтинга «работящих депутатов» стал парламентарий от ХСС Себастьян Брем. Он указывает, как минимум, 3,13 миллиона евро в качестве дохода за налоговые консультации. По его словам, вся сумма не идет ему в карман, а распределяется между нанятыми им налоговыми консультантами и еще 25 сотрудниками, плюс налоговые отчисления в пользу государства и другие необходимые расходы.

«После вычета указанных параметров эта сумма будет сопоставима с побочными доходами других депутатов», — пояснил Брем.

В деятельности таких парламентариев отмечается еще одна проблема — это анонимность их спонсоров, пишет Abgeordnetenwatch.de. Конкретные источники дохода как минимум 56 депутатов невозможно узнать, поскольку они обязаны указывать своих клиентов в анонимной форме («Клиент 1», «Клиент 2» и так далее). Это значит, что происхождение еще 11,2 миллиона евро, осевших в карманах немецких депутатов, остается неизвестным.