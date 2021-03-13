"Они прикрываются благом": Вассерман об "оппозиционных" депутатах

Политический консультант, публицист и журналист Анатолий Вассерман объяснил, почему некоторые российские парламентарии идут на сотрудничество с нежелательными организациями.

Политический консультант, публицист и журналист Анатолий Вассерман объяснил, почему некоторые российские парламентарии идут на сотрудничество с нежелательными организациями.

Днем в субботу сотрудники полиции провели на форуме "Муниципальная Россия" в Измайлово многочисленные задержания. Они прибыли на мероприятие, поскольку все его участники, включая большинство журналистов, обвиняются в сотрудничестве с организацией "Открытая Россия", признанной нежелательной. Среди задержанных оказался депутат петербургского ЗакСа Максим Резник, оказавшийся в центре громкой истории с нарколабораторией.

По мнению Вассермана, оскандалившийся парламентарий и ему подобные "оппозиционные" лица решаются на опасное сотрудничество из желания воплотить в жизнь свои "влажные" мечты.

"Этими людьми движет только одно соображение, что президент [РФ Владимир] Путин не вечен. Недавно был опубликован совместный доклад нескольких видных членов тоталитарной секты либералов под названием "Россия после Путина. Как нам перестроить страну?". Думаю, что депутаты из числа той же тоталитарной секты рассчитывают на то, что Путин уйдет из политики, а может даже из жизни, и они смогут воплотить свои "влажные" мечты!", — предположил публицист.

Вассерман убежден, что противники Путина действуют себе во вред, не понимая главного: любой другой руководитель будет для них опаснее действующего. Эксперт напомнил, что нынешний президент — либерал, который относится к подобным гражданам спокойно. При другом лидере отношение может оказаться в корне иным.

Уверенность Резника и его единомышленников Вассерман объяснил их убежденностью в собственной правоте и пользе. Они считают, что действуют на благо будущих поколений, отметил эксперт в комментарии Федеральному агентству новостей.

"Эти люди совершенно искренне считают, что их взгляды и убеждения полезны для страны, что народ сам по себе глуп и не понимает своей пользы. Они прикрываются благом для будущего поколения", — сказал журналист.

Таких людей Вассерман сравнил с агентами влияния. Термин был введен в США и обличал людей, которые верили, что нечто станет благом для их родной страны, хотя фактически эта идея была выгодна какому-то другому государству.