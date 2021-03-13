Александр Лукашенко заявил об отсутствии в мире друзей у Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об отношениях республики с другими странами. Его слова приводит официальный сайт президента.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об отношениях республики с другими странами. Его слова приводит официальный сайт президента.

По мнению Александра Лукашенко, Республика Беларусь в настоящее время не имеет друзей в мире. Белорусский лидер сказал об этом в субботу, 13 марта, после участия в спортивном празднике "Минская лыжня".

"Обратите внимание на мою фразу: друзей у нас в мире нет", — заявил политик.

Ранее президент Белоруссии говорил, что его единственным другом является российский лидер Владимир Путин.