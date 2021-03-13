Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
14:41   13 Марта 2021
Политика

Александр Лукашенко заявил об отсутствии в мире друзей у Белоруссии

Александр Лукашенко заявил об отсутствии в мире друзей у Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об отношениях республики с другими странами. Его слова приводит официальный сайт президента.

По мнению Александра Лукашенко, Республика Беларусь в настоящее время не имеет друзей в мире. Белорусский лидер сказал об этом в субботу, 13 марта, после участия в спортивном празднике "Минская лыжня".

"Обратите внимание на мою фразу: друзей у нас в мире нет", — заявил политик.

Ранее президент Белоруссии говорил, что его единственным другом является российский лидер Владимир Путин.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#белоруссия #лукашенко #друзья

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров