Ремесло дал совет скандально известному депутату петербургского ЗакСа Резнику

Петербургский депутат ЗакСа Максим Резник был задержан в подмосковном Измайлово на законных основаниях. Об этом заявил юрист и общественный деятель Илья Ремесло.

Петербургский депутат ЗакСа Максим Резник был задержан в подмосковном Измайлово на законных основаниях. Об этом заявил юрист и общественный деятель Илья Ремесло.

В субботу, 13 марта, депутат Максим Резник был задержан в ходе рейда полиции на форум "Муниципальная Россия", который был проведен по инициативе нежелательной в РФ организации "Открытая Россия". Правоохранители задержали участников форума в соответствии с административным и уголовным кодексами. Ремесло отметил, что депутату Резнику, уже замеченному в употреблении наркотических веществ и попадавшему в поле зрения полиции, вообще не стоило появляться на форуме.

Ремесло прокомментировал и взрыв возмущения со стороны штаба блогера Алексея Навального, который пожаловался на то, что участников форума задержали слишком быстро, а "успели выступить только три участника". Юрист отметил, что у правоохранительных органов никогда не было предписаний дожидаться окончания запрещенного собрания для задержаний.

"Когда полиция сочла нужным пресечь мероприятие, тогда она его и пресекла — то есть в максимально короткие сроки", — заключил эксперт.

Ранее ФАН сообщил, что полиция заключила под стражу участников форума "Муниципальная Россия" в Измайлово по обвинению в сотрудничестве с нежелательной организацией (ст. 20.33 КоАП), среди задержанных числится Резник.