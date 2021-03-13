14:27 13 Марта 2021Происшествия
Пять человек получили ожоги при взрыве газа в Карачаево-Черкесии
Хлопок газа, который спровоцировал пожар, произошел в городе Усть-Джегута в пункте выдачи товаров одного из интернет-магазинов.
Хлопок газа, который спровоцировал пожар, произошел в городе Усть-Джегута в пункте выдачи товаров одного из интернет-магазинов.
Пятерых пострадавших доставили в республиканскую клиническую больницу города Черкесск с предварительным диагнозом "ожог пламенем", сообщили в МВД региона. Травмы получили мужчина и четыре женщины, среди которых собственница помещения.
На данный момент пожар полностью потушен. Общая площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Специалисты сейчас устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.