Пять человек получили ожоги при взрыве газа в Карачаево-Черкесии

Хлопок газа, который спровоцировал пожар, произошел в городе Усть-Джегута в пункте выдачи товаров одного из интернет-магазинов.

Хлопок газа, который спровоцировал пожар, произошел в городе Усть-Джегута в пункте выдачи товаров одного из интернет-магазинов.

Пятерых пострадавших доставили в республиканскую клиническую больницу города Черкесск с предварительным диагнозом "ожог пламенем", сообщили в МВД региона. Травмы получили мужчина и четыре женщины, среди которых собственница помещения.

На данный момент пожар полностью потушен. Общая площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Специалисты сейчас устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.