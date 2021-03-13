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14:27   13 Марта 2021
Происшествия

Пять человек получили ожоги при взрыве газа в Карачаево-Черкесии

Пять человек получили ожоги при взрыве газа в Карачаево-Черкесии

Хлопок газа, который спровоцировал пожар, произошел в городе Усть-Джегута в пункте выдачи товаров одного из интернет-магазинов.

Пятерых пострадавших доставили в республиканскую клиническую больницу города Черкесск с предварительным диагнозом "ожог пламенем", сообщили в МВД региона. Травмы получили мужчина и четыре женщины, среди которых собственница помещения.

На данный момент пожар полностью потушен. Общая площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Специалисты сейчас устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

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