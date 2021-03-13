Ирина Роднина назвала "не лучшей идеей" исполнять "Катюшу" на олимпиадах вместо гимна РФ

Знаменитая советская фигуристка Ирина Роднина выступила в поддержку запрета CAS исполнять песню "Катюша" на олимпиадах вместо гимна РФ. Она назвала это "не лучшей идеей".

Знаменитая советская фигуристка Ирина Роднина выступила в поддержку запрета CAS исполнять песню "Катюша" на олимпиадах вместо гимна РФ. Она назвала это "не лучшей идеей".

Общероссийский союз общественных объединений "Олимпийский комитет России" направил в Спортивный арбитражный суд (CAS) запрос на использование "Катюши" вместо гимна России на Олимпийских играх в Токио и Пекине. Однако CAS дал отрицательный ответ. Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина поддержала решение суда.

"Идея сама по себе не лучшая. Если уж выбирать, то мелодия должна быть другой. А в принципе я считаю, что лучше вообще без гимна. Чем больше мы завоюем золотых медалей, тем тоскливее будет проходить Олимпиада", — заявила она в разговоре с изданием "Чемпионат".

Комиссия Спортивного арбитражного суда мотивировала запрет тем, что "Катюша" носит патриотический характер. В ней "содержится призыв к солдатам защищать Родину", объясняет решение CAS издание Inside the Games.