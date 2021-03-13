Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
14:17   13 Марта 2021
Общество

Ирина Роднина назвала "не лучшей идеей" исполнять "Катюшу" на олимпиадах вместо гимна РФ

Ирина Роднина назвала "не лучшей идеей" исполнять "Катюшу" на олимпиадах вместо гимна РФ

Знаменитая советская фигуристка Ирина Роднина выступила в поддержку запрета CAS исполнять песню "Катюша" на олимпиадах вместо гимна РФ. Она назвала это "не лучшей идеей". 

Общероссийский союз общественных объединений "Олимпийский комитет России" направил в Спортивный арбитражный суд (CAS) запрос на использование "Катюши" вместо гимна России на Олимпийских играх в Токио и Пекине. Однако CAS дал отрицательный ответ. Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина поддержала решение суда.

"Идея сама по себе не лучшая. Если уж выбирать, то мелодия должна быть другой. А в принципе я считаю, что лучше вообще без гимна. Чем больше мы завоюем золотых медалей, тем тоскливее будет проходить Олимпиада", — заявила она в разговоре с изданием "Чемпионат".

Комиссия Спортивного арбитражного суда мотивировала запрет тем, что "Катюша" носит патриотический характер. В ней "содержится призыв к солдатам защищать Родину", объясняет решение CAS издание Inside the Games.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#решение cas #катюша #ирина роднина

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров