Названа причина сокращения Польшей поставок российского газа

Решение польской компании Orlen прекратить поставки российской нефти и перевести курс на импорт из США вызвал множество спекуляций.

Решение польской компании Orlen прекратить поставки российской нефти и перевести курс на импорт из США вызвал множество спекуляций.

Эксперты предполагали разные причины прекращения поставок: от политической подоплеки до заявлений о возможном строительстве европейского трубопровода. Однако связан отказ был с экономической сферой. "Российская газета" опубликовала материал, ссылаясь на несколько своих источников.

Компания Orlen ведет активную работу в Германии, Чехии, Словакии и странах Прибалтики. Получается, отказ от поставок затрагивает интересы не только Польши, но и других стран, с которыми у России лояльные отношения. Нефть шла до Orlen по трубопроводу "Дружба", что делало ее дешевле, чем у других поставщиков.

Позже мир охватила коронавирусная инфекция, которая обвалила нефтяные цены. В связи с этим российская сторона предложила новые условия. К этому вело и то, что контракт с Польшей истекал в 2021 году. Причина для Orlen – повышение цен. Однако из США и Ближнего Востока нефть будет приходить по дорогому тарифу, а объем и вовсе составит лишь 1 млн тонн в год, тогда как Россия превышала объем – 6 млн тонн в год.