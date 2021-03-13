Немецкий депутат назвала необходимым завершение "Северного потока — 2"

Завершение строительства российско-немецкого газопровода "Северный поток — 2" необходимо для Германии. Об этом заявила представитель бундестага Алис Вайдель.

Завершение строительства российско-немецкого газопровода "Северный поток — 2" необходимо для Германии. Об этом заявила представитель бундестага Алис Вайдель.

Депутат считает, что санкции США в отношении проекта газовой магистрали вредят обеим сторонам. По ее словам, Германия стремится избежать зависимости от небольшого числа поставщиков энергии.

"Поэтому завершение проекта "Северный поток — 2" необходимо", — приводит слова Вайдель РИА Новости.

Строительство "Северного потока — 2" подразумевает укладку труб из России в Германию через Балтийское море. Американские СМИ сообщали, что Вашингтон, который пытается продвигать в Европе свой сжиженный природный газ, намерен расширить ограничения против проекта.