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14:08   13 Марта 2021
Политика

Немецкий депутат назвала необходимым завершение "Северного потока — 2"

Немецкий депутат назвала необходимым завершение "Северного потока — 2"

Завершение строительства российско-немецкого газопровода "Северный поток — 2" необходимо для Германии. Об этом заявила представитель бундестага Алис Вайдель.

Депутат считает, что санкции США в отношении проекта газовой магистрали вредят обеим сторонам. По ее словам, Германия стремится избежать зависимости от небольшого числа поставщиков энергии.

"Поэтому завершение проекта "Северный поток — 2" необходимо", — приводит слова Вайдель РИА Новости.

Строительство "Северного потока — 2" подразумевает укладку труб из России в Германию через Балтийское море. Американские СМИ сообщали, что Вашингтон, который пытается продвигать в Европе свой сжиженный природный газ, намерен расширить ограничения против проекта.

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#германия #Северный поток — 2 #Алис Вайдель

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