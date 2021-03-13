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13:58   13 Марта 2021
Происшествия

Крупная банда красноярских сутенеров предстанет перед судом

Крупная банда красноярских сутенеров предстанет перед судом

Расследование уголовного дела об организации и вовлечении в занятие проституцией спустя почти три года завершилось в Красноярске.

Следственный комитет региона еще в 2018 году установил, что на территории города действует нелегальный бизнес по предоставлению интимных услуг. Еще тогда оперативники задержали 39 участников организованной преступной группы.

Незаконный бизнес создал с нуля ранее не судимый местный житель, сообщили в ведомстве. По данным правоохранительных органов, он привлек к нелегальной деятельности сутенеров и водителей. Также злоумышленник организовал три точки, на которых "работали" девушки легкого поведения.

Жрицы любви оказывали услуги сексуального характера в гаражном массиве, саунах, гостиницах и арендованных квартирах. Сам организатор ОПГ круглые сутки контролировал работу подопечных и тратил незаконно полученную прибыль на собственные нужды.

Правоохранители возбудили против участников банды уголовные дела по статьям "Организация занятия проституцией" и "Вовлечение в занятие проституцией". Сейчас материалы направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

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