Крупная банда красноярских сутенеров предстанет перед судом

Расследование уголовного дела об организации и вовлечении в занятие проституцией спустя почти три года завершилось в Красноярске.

Расследование уголовного дела об организации и вовлечении в занятие проституцией спустя почти три года завершилось в Красноярске.

Следственный комитет региона еще в 2018 году установил, что на территории города действует нелегальный бизнес по предоставлению интимных услуг. Еще тогда оперативники задержали 39 участников организованной преступной группы.

Незаконный бизнес создал с нуля ранее не судимый местный житель, сообщили в ведомстве. По данным правоохранительных органов, он привлек к нелегальной деятельности сутенеров и водителей. Также злоумышленник организовал три точки, на которых "работали" девушки легкого поведения.

Жрицы любви оказывали услуги сексуального характера в гаражном массиве, саунах, гостиницах и арендованных квартирах. Сам организатор ОПГ круглые сутки контролировал работу подопечных и тратил незаконно полученную прибыль на собственные нужды.

Правоохранители возбудили против участников банды уголовные дела по статьям "Организация занятия проституцией" и "Вовлечение в занятие проституцией". Сейчас материалы направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.