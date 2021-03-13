Студента с признаками отравления психоактивными веществами нашли на остановке в Омске

Сотрудники правоохранительных органов выясняют детали появления интоксикации у 17-летнего жителя Омска.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют детали появления интоксикации у 17-летнего жителя Омска.

По предварительным данным, водитель и кондуктор троллейбуса нашли подростка на конечной остановке маршрута. Юноша находился в неадекватном состоянии. Вскоре его доставили в больницу, позднее врачи перевели пациента в общую палату, сообщает пресс-служба МВД по региону.

Также правоохранители рассказали о случившемся родителям несовершеннолетнего. Родственники студента уверены, что ранее член их семьи не употреблял даже алкогольные напитки. Органы опеки не имели к нему никаких претензий. Однако теперь подростка поставят на профилактический учет. Его обяжут в течение нескольких месяцев встречаться с наркологом.